В Кузбассе у строительной фирмы из-за долгов арестовали автомобиль

22 Май 2020 2020-05-22T07:55:47+03:00

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В Междуреченске судебные приставы арестовали автомобиль строительной фирмы. Предприятие задолжало 190 тысяч рублей своему бывшему бухгалтеру.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, организация не выплачивала бухгалтеру зарплату в течение пяти месяцев. Сумма долга составила почти 190 тысяч рублей. После увольнения женщина обратилась в суд с требованием произвести расчет.

Судебные приставы ознакомили директора фирмы с решением суда и предупредили о мерах принудительного взыскания, однако руководитель не погасил задолженность. Тогда по представлению приставов со счетов была взыскана часть суммы.

- Сотрудниками ведомства было установлено, что в собственности у строительной организации находится транспортное средство. Автомобиль был арестован и оставлен на ответственное хранение руководителю организации. Директор был предупрежден об уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Теперь у организации есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU