2020-05-22T07:55:47+03:00
Общество

В Кузбассе у строительной фирмы из-за долгов арестовали автомобиль

Предприятие задолжало своему бухгалтеру 190 тысяч рублей
Леонид АНДРЕЕВ
Поделиться:
В Кузбассе у строительной фирмы из-за долгов арестовали автомобиль. Фото: УФССП России по Кемеровской областиВ Кузбассе у строительной фирмы из-за долгов арестовали автомобиль. Фото: УФССП России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Междуреченске судебные приставы арестовали автомобиль строительной фирмы. Предприятие задолжало 190 тысяч рублей своему бывшему бухгалтеру.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, организация не выплачивала бухгалтеру зарплату в течение пяти месяцев. Сумма долга составила почти 190 тысяч рублей. После увольнения женщина обратилась в суд с требованием произвести расчет.

Судебные приставы ознакомили директора фирмы с решением суда и предупредили о мерах принудительного взыскания, однако руководитель не погасил задолженность. Тогда по представлению приставов со счетов была взыскана часть суммы.

- Сотрудниками ведомства было установлено, что в собственности у строительной организации находится транспортное средство. Автомобиль был арестован и оставлен на ответственное хранение руководителю организации. Директор был предупрежден об уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Теперь у организации есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месте сгоревшего здания медакадемии в Кемерове появится жилой дом
Шесть человек смогли вылечиться от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе у строительной фирмы из-за долгов арестовали автомобиль
В каких городах выявлены 14 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Еще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 мая
В Кузбассе скорректировали доплату к шахтерским пенсиям
Кузбасский завод выпустил 64 автомобильных комплекса для дезинфекции улиц
Кузбасские выпускники начнут сдавать ЕГЭ 29 июня
Кемеровчане предупреждают в соцсетях об открытом колодце
Ревнивый новокузнечанин устроил поножовщину в кафе
Худощавого высокого мужчину разыскивают в Кузбассе
Писающие мальчики добрались до танка в Новокузнецке
В Кузбассе пьяный отец до смерти избил 5-летнего сына
В Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей
В Кузбассе начнут работать летние оздоровительные лагеря
В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа