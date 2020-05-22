2020-05-22T10:27:09+03:00
Происшествия

Суд отправил бывшего главу ГИБДД Новокузнецкого района в колонию строгого режима

Он признан виновным в получении взяток
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Суд отправил бывшего главу ГИБДД Новокузнецкого района в колонию строгого режимаСуд отправил бывшего главу ГИБДД Новокузнецкого района в колонию строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бывший глава ГИБДД Новокузнецкого района по решению суда отправится в колонию строгого режима. Мужчина признан виновным в получении взяток.

В начале прошлого года сотрудникам ФСБ поступила информация о том, что между сотрудниками ГИБДД и индивидуальным предпринимателем есть коррупционная договоренность. В частности, за беспрепятственную перевозку угля по территории Новокузнецкого района предприниматель должен был платить начальнику и его заместителю по 20 рублей за каждую перевезенную тонну груза.

- В марте 2019 года сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области при получении 80 тысяч рублей подозреваемые были задержаны, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела была изъята и изучена документация о финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, проведена фоноскопическая и судебно-бухгалтерская экспертизы.

Кроме того, в ходе расследования был установлен еще один факт получения взятки экс-начальником районной ГИБДД. От еще одного предпринимателя за беспрепятственную перевозку угля он получил 200 тысяч рублей.

После рассмотрения всех материалов дела суд назначил мужчине наказание два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. В течение такого же срока он не сможет занимать определенные должности. Также ему придется выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

- По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гурьевске поймали очередного нарушителя режима изоляции
В Кузбассе двухлетнего ребенка укусила ядовитая змея
В Кузбассе отец приковал 3-летнего сына к кровати металлической цепью
Один человек погиб в аварии с грузовиком на трассе в Кузбассе
Суд отправил бывшего главу ГИБДД Новокузнецкого района в колонию строгого режима
Кузбасские гаишники ловили детей на велосипедах
Разнорабочие из Кузбасса отравились насмерть на полигоне ТБО в Новосибирской области
Потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей
Зачесалась родинка - оказался рак: у новокузнечанки выявили меланому после беременности
На месте сгоревшего здания медакадемии в Кемерове появится жилой дом
Шесть человек смогли вылечиться от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе у строительной фирмы из-за долгов арестовали автомобиль
В каких городах выявлены 14 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Еще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 мая
В Кузбассе скорректировали доплату к шахтерским пенсиям
Кузбасский завод выпустил 64 автомобильных комплекса для дезинфекции улиц
Кузбасские выпускники начнут сдавать ЕГЭ 29 июня
Кемеровчане предупреждают в соцсетях об открытом колодце
Ревнивый новокузнечанин устроил поножовщину в кафе
Худощавого высокого мужчину разыскивают в Кузбассе
Писающие мальчики добрались до танка в Новокузнецке
В Кузбассе пьяный отец до смерти избил 5-летнего сына
В Кузбассе управляющая компания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей
В Кузбассе начнут работать летние оздоровительные лагеря
В Кемерове двухлетний ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа