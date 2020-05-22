Суд отправил бывшего главу ГИБДД Новокузнецкого района в колонию строгого режима

22 Май 2020 2020-05-22T10:27:09+03:00

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Бывший глава ГИБДД Новокузнецкого района по решению суда отправится в колонию строгого режима. Мужчина признан виновным в получении взяток.

В начале прошлого года сотрудникам ФСБ поступила информация о том, что между сотрудниками ГИБДД и индивидуальным предпринимателем есть коррупционная договоренность. В частности, за беспрепятственную перевозку угля по территории Новокузнецкого района предприниматель должен был платить начальнику и его заместителю по 20 рублей за каждую перевезенную тонну груза.

- В марте 2019 года сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области при получении 80 тысяч рублей подозреваемые были задержаны, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела была изъята и изучена документация о финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, проведена фоноскопическая и судебно-бухгалтерская экспертизы.

Кроме того, в ходе расследования был установлен еще один факт получения взятки экс-начальником районной ГИБДД. От еще одного предпринимателя за беспрепятственную перевозку угля он получил 200 тысяч рублей.

После рассмотрения всех материалов дела суд назначил мужчине наказание два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. В течение такого же срока он не сможет занимать определенные должности. Также ему придется выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

- По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU