2020-05-22T10:30:50+03:00
Происшествия

Один человек погиб в аварии с грузовиком на трассе в Кузбассе

Полиция проводит проверку
Мария КОЛОСОВА
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Один человек погиб в аварии с грузовиком на трассе в Кузбассе. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ vk.comОдин человек погиб в аварии с грузовиком на трассе в Кузбассе. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ vk.com
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На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовика. По данному факту полиция проводит проверку.

Авария произошла 21 мая, около 17.40, на 105-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга в Яшкинском районе. Здесь столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Яшкинскому району.

Как было предварительно установлено, водитель автомобиля ВАЗ-21043 при движении не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и в результате столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком Shacman.

- В результате ДТП 53-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир - 28-летняя женщина - с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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