В Кузбассе отец приковал 3-летнего сына к кровати металлической цепью

22 Май 2020 2020-05-22T11:11:14+03:00

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В Кузбассе отец систематически издевался над 3-летним ребенком и однажды даже приковал его к кровати металлической цепью. Такое наказание ждало мальчика за то, что он убежал поиграть к соседям.

Как установили следственные органы и суд, с февраля по июнь 2019 года 34-летний житель Кемеровского района по незначительным поводам избивал 3-летнего сына. Так, когда мальчик без спроса убежал играть к соседям, по его возвращении домой, мужчина привязал ногу ребенка цепью к кровати.

- Мать мальчика боялась супруга, так как он часто избивал ее, однако в правоохранительные органы не обращалась. Об истязании ребенка в семье стало известно органам опеки и попечительства, которым при проверке условий проживания несовершеннолетнего обо всем рассказала мать ребенка, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Мужчина свою вину признал, со следствием сотрудничал. Сейчас ребенок находится с матерью.

Его отцу суд назначил четыре года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU