В Тайге появится школа с первым в городе бассейном

22 Май 2020 2020-05-22T12:52:15+03:00

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В Тайге до конца 2020 года планируется сдать школу с первым в городе бассейном. Ее строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование».

На данный момент учреждение, которое рассчитано на 330 учащихся, готово на 20 процентов.

- Участие в национальном проекте - большой шаг вперед для Тайги. Сейчас в Кузбассе всего 10 школ с бассейнами, в Тайге строим одиннадцатую. Это будет первый бассейн в городе, важно, что его размеры позволяют организовать занятия не только для школьников, но и для всех желающих. Продолжим строить школы с бассейнами и в других небольших городах области, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Проектом в школе предусмотрен масштабный спортивный блок со спортзалом и трибунами. В бассейне с тремя дорожками длиной 25 метров по вечерам смогут плавать все жители города. Он также подойдет для спортивных соревнований и занятий лечебной физкультурой.

В общей сложности на строительство школы будет направлено 841,9 миллиона рублей из бюджетов разного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU