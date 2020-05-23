Сергей Цивилев рассказал о строительстве дороги в обход Кемерова

23 Май 2020 2020-05-23T04:14:08+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал подробности строительства дороги в обход города Кемерово. На данный момент одобрение госэкспертизы прошел проект первого этапа строительства.

-Эта дорога действительно нам очень нужна, - подчеркнул губернатор. - На сегодняшний день Кемерово — единственная областная столица в стране, через улицы которой проходит федеральная трасса. Поток большегрузов наносит значительный урон нашим дорогам, влияет на экологию.

По словам главы региона, уже полностью готов и прошел госэкспертизу проект строительства первого этапа дороги. Второй и третий этапы будут завершены летом, а в сентябре власти рассчитывают все согласовать. Не до конца решенным пока остается вопрос с финансированием.

-Региональному бюджету тяжело потянуть такой дорогой проект в одиночку, поэтому сейчас добиваюсь поддержки из федерального центра. Считаю важным выносить вопрос на федеральный уровень и требовать внимания к проблемам Кузбасса, поэтому еще раз поднял эту тему в разговоре с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Рад сообщить, что поддержку со стороны Правительства нам подтвердили, осталось окончательно договориться по финансовым вопросам, - сообщил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU