2020-05-23T07:04:51+03:00
Коронавирус Covid-19

«Последние звонки» пройдут в Кузбассе 25 мая в режиме онлайн

Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса
Мария КОЛОСОВА
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«Последние звонки» пройдут в Кузбассе 25 мая в режиме онлайн«Последние звонки» пройдут в Кузбассе 25 мая в режиме онлайнФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Кузбассе 25 мая в школах пройдут «Последние звонки». Из-за угрозы распространения коронавируса они будут организованы в режиме онлайн.

Как рассказали в министерство образования и науки региона, в этом году 11 класс оканчивают 10 783 человек, еще 27 428 школьников – 9 класс. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией праздник пройдет в режиме онлайн в формате «Выпускник Кузбасса 2020. Время быть первыми».

-В каждой территории для выпускников пройдут праздничные мероприятия в дистанционном формате, - сообщили подробности в ведомстве. - Окна образовательных организаций будут украшены портретами отличившихся выпускников и праздничными баннерами. На сайтах школ, в их социальных сетях будут транслироваться заранее подготовленные фильмы о выпускниках, презентации их достижений, напутственные слова.

Также главы городов и районов, начальники управления образованием и директора школ поздравят ребят и педагогов в видеообращениях. Сами выпускники также смогут сказать слова благодарности в рамках онлайн-акций «Примите наши поздравления», «Открытка учителю», «Мы желаем ВАМ…» или разместить фото и видео в своих социальных сетях.

Многие территории Кузбасса решили поддержать акцию «Воздушный шар мечты». 25 мая в 13:00 школьники выпустят из окон своих домов воздушные шары, на которых напишут заветное желание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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