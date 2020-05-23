В Кемерове началось строительство крытого ледового комплекса
В Кемерове началось строительство крытого ледового комплекса. Он будет располагаться в Рудничном районе города.
О ходе строительства нового спортивного объекта рассказал мэр города Илья Середюк. Крытый ледовый комплекс будет состоять из ледовой арены и внутреннего зала для индивидуальных видов спорта.
-У жителей правобережной части нашего города, особенно для новой застройки Рудничного района, появляется возможность заниматься и фигурным катанием, и хоккеем с шайбой, а также проводить спортивные мероприятия разного уровня, - отметил Илья Середюк.
Сейчас на месте будущего комплекса ведется устройство котлована. Также запланировано отремонтировать подъезды к будущему спорткомплексу со стороны Соснового бульвара, поэтому будет проведена реконструкцию участка дороги от Кардиоцентра до проспекта Шахтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU