23 Май 2020 2020-05-23T09:30:39+03:00

Он будет располагаться в Рудничном районе

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В Кемерове началось строительство крытого ледового комплекса. Он будет располагаться в Рудничном районе города.

О ходе строительства нового спортивного объекта рассказал мэр города Илья Середюк. Крытый ледовый комплекс будет состоять из ледовой арены и внутреннего зала для индивидуальных видов спорта.

-У жителей правобережной части нашего города, особенно для новой застройки Рудничного района, появляется возможность заниматься и фигурным катанием, и хоккеем с шайбой, а также проводить спортивные мероприятия разного уровня, - отметил Илья Середюк.

Сейчас на месте будущего комплекса ведется устройство котлована. Также запланировано отремонтировать подъезды к будущему спорткомплексу со стороны Соснового бульвара, поэтому будет проведена реконструкцию участка дороги от Кардиоцентра до проспекта Шахтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU