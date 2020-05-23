2020-05-23T13:28:22+03:00
Общество

Кузбасские больницы начнут возвращаться к обычному режиму работы

Это будет делаться поэтапно
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские больницы начнут возвращаться к обычному режиму работы. Фото: Пресс-служба АПККузбасские больницы начнут возвращаться к обычному режиму работы. Фото: Пресс-служба АПК
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Больницы в Кузбассе постепенно начнут возвращаться к привычному режиму работы. Оказание населению плановой помощи поэтапно расширится, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

-Ситуация позволяет постепенно возвращать больницы Кузбасса к обычному режиму работы, к оказанию плановой медицинской помощи. Это необходимо многим жителям области, которым нужно плановое лечение, в том числе и с краткосрочной госпитализацией, - сообщил в субботу глава региона.

Так, на первом этапе расширяется помощь в отделениях, где проводится медицинская реабилитация пациентам, ранее перенесшим инсульт и инфаркт. Возобновляется плановая работа дневных стационаров и больниц, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях не требующих длительной госпитализации (не более 4 дней) и с использованием технологий, выполняемых без проведения искусственной вентиляции легких.

На втором этапе, при снижении заболеваемости планируется возобновление всей плановой хирургической стационарной медицинской помощи, за исключением части операций, требующих длительного нахождения в стационарах.

Когда коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до момента его изоляции) не будет превышать 0,5, плановая госпитализация будет осуществляться в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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