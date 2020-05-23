23 Май 2020 2020-05-23T15:36:43+03:00

Вот так позолотила ручку: в Новокузнецке пенсионерка стала жертвой цыганки. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Новокузнецке пенсионерка стала жертвой мошенницы цыганской народности. Со злоумышленницей она даже не общалась, но неожиданно для себя она лишилась кошелька.

В отдел полиции «Левобережный» за помощью обратилась 82-летняя пенсионерка. Она рассказала, что лишилась кошелька, в котором находилось пять тысяч рублей. Как выяснили правоохранители, женщина была в продуктовом магазине и пропажу обнаружила на кассе при попытке рассчитаться за продукты.

-Оперативники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, и по ним вычислили подозреваемую. На видео оказался запечатлен момент преступления. Злоумышленница подошла к покупательнице и незаметно похитила из кармана ее куртки кошелек, после чего скрылась, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленница, которую вскоре задержали, оказалась 63-летней цыганкой. Она уже была судима и проживала в городе без регистрации. Против нее возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде. Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU