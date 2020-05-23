2020-05-23T15:36:43+03:00
Общество

Вот так позолотила ручку: в Новокузнецке пенсионерка стала жертвой цыганки

Пожилая женщина неожиданно для себя лишилась кошелька
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Вот так позолотила ручку: в Новокузнецке пенсионерка стала жертвой цыганки. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВот так позолотила ручку: в Новокузнецке пенсионерка стала жертвой цыганки. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Новокузнецке пенсионерка стала жертвой мошенницы цыганской народности. Со злоумышленницей она даже не общалась, но неожиданно для себя она лишилась кошелька.

В отдел полиции «Левобережный» за помощью обратилась 82-летняя пенсионерка. Она рассказала, что лишилась кошелька, в котором находилось пять тысяч рублей. Как выяснили правоохранители, женщина была в продуктовом магазине и пропажу обнаружила на кассе при попытке рассчитаться за продукты.

-Оперативники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, и по ним вычислили подозреваемую. На видео оказался запечатлен момент преступления. Злоумышленница подошла к покупательнице и незаметно похитила из кармана ее куртки кошелек, после чего скрылась, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленница, которую вскоре задержали, оказалась 63-летней цыганкой. Она уже была судима и проживала в городе без регистрации. Против нее возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде. Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вот так позолотила ручку: в Новокузнецке пенсионерка стала жертвой цыганки
Кузбасские больницы начнут возвращаться к обычному режиму работы
Кемеровчанин ночью устроил стрельбу из открытого окна
В воскресенье в Кузбассе ожидается до +27 градусов, небольшие дожди и туман
В Междуреченске больная COVID-19 вела косметологический прием на дому
В Кемерове началось строительство крытого ледового комплекса
В Кузбассе восемь человек вылечились от коронавируса и выписаны домой
Новые случаи коронавируса в Кузбассе зафиксированы в девяти территориях
В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом
«Последние звонки» пройдут в Кузбассе 25 мая в режиме онлайн
В Мариинске прокуратура потребовала от преступников оплатить лечение потерпевших
Суд отклонил просьбу виновников пожара в «Зимней вишне» выйти из СИЗО
Сергей Цивилев рассказал о строительстве дороги в обход Кемерова
За сутки в кемеровских магазинах выявили 77 нарушений масочного режима
В Кемерове врачи собирали нос 10-летнего мальчика по кусочкам
Назван возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе
В Тайге появится школа с первым в городе бассейном
В Гурьевске поймали очередного нарушителя режима изоляции
В Кузбассе двухлетнего ребенка укусила ядовитая змея
В Кузбассе отец приковал 3-летнего сына к кровати металлической цепью
Один человек погиб в аварии с грузовиком на трассе в Кузбассе
Суд отправил бывшего главу ГИБДД Новокузнецкого района в колонию строгого режима