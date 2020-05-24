Когда завершится режим повышенной готовности в Кузбассе

24 Май 2020 2020-05-24T13:25:43+03:00

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Сергей Цивилев в своем обращении к кузбассовцам 24 мая сообщил о том, когда закончится режим повышенной готовности в регионе.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом. Один из вопросов, который он затронул – сроки завершения режима повышенной готовности в регионе. Как оказалось, пока об этом говорить рано: режим продлен до 31 мая.

Сергей Цивилев также отметил, что Кузбасс по-прежнему остается регионом, где самое низкое количество заболевших на 1000 человек – среди других сибирских регионов. Также здесь – наименьший прирост заболеваемости за прошедшую неделю.

- Режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю, - заявил Сергей Цивилев. – Подчеркну: я хотел бы отменить ограничения уже сегодня, но наши эксперты, ученые-эпидемиологи говорят, что риски такого решения пока слишком высоки. Прошу каждого из вас по возможности оставаться дома, не посещать места большого скопления людей. На улицах, в помещениях соблюдайте дистанцию и носите маску. Понимаю, что это неудобно и никому не нравится, но необходимо. Важно не допустить роста заболеваемости и предпринять все усилия для того, чтобы количество заболевших снижалось.

Губернатор призвал жителей региона запастись терпением и соблюдать рекомендации врачей, ведь именно от этого зависит здоровье, а где-то – и жизнь каждого из нас.

ИСТОЧНИК KP.RU