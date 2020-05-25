Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 мая выросло на 13 человек
Оперативный межведомственный штаб Кузбасса озвучил актуальные данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Так, на утро 25 мая медики выявили еще 13 случаев заболевания коронавирусом.
По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 25 мая тесты на COVID-19 оказались положительными еще у 13 пациентов. Таким образом, общее число заболевших странным вирусом составило 145 человек. Из них 279 человек изолированы в инфекционных больницах региона и получают всю необходимую медицинскую помощь. А вот для 145 человек лечение уже завершилось: они выздоровели и покинули стены больниц. О последних трех случаях выздоровления стало известно 25 мая. Печальная статистика на протяжении двух недель остается неизменной: семь человек, у которых диагностировали коронавирус, скончались.
Число находящихся на 14-дневной домашней изоляции, в стационарах или обсерваторах области вновь увеличилось. Если на утро 24 мая таких было 8680, то на утро 25 мая их число достигло 8743 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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