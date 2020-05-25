2020-05-25T09:56:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Кузбассе появились новые заболевшие коронавирусом

Актуальные данные на утро 25 мая
Екатерина РОМАНОВА
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Где в Кузбассе появились новые заболевшие коронавирусомГде в Кузбассе появились новые заболевшие коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новые случаи заболевания коронавирусом выявили кузбасские медики. Как оказалось, заболевшие опасным вирусом проживают в трех кузбасских городах.

Больше всего заболевших на утро 25 мая в Междуреченске - их число увеличилось на три человека. Еще четыре кузбассовца, у которых диагностировали COVID-19, проживают в Белове. А вот новокузнечан в списке новых заболевших в этот раз меньше всех: всего два человека.

Напомним, всего на утро 25 мая в регионе зафиксирован 431 заболевший коронавирусом. 145 человек уже получили необходимую медицинскую помощь и выписаны из больниц региона. О выздоровлении троих из них стало известно 25 мая.

279 пациентов продолжают оставаться в инфекционных стационарах под присмотром врачей и проходят лечение. За последние две недели число случаев с летальным исходом остается неизменным - семь человек. Кроме того, в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8743 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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