«Мы ходим видеть вас счастливыми!»: Сергей Цивилев поздравил выпускников с Последним звонком

25 Май 2020 2020-05-25T10:02:07+03:00

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Сергей Цивилев поздравил выпускников Кузбасса с окончанием учебного года и последним звонком, который прозвенел для них сегодня.

Губернатор отметил, что сегодняшние выпускники – первый, кто столкнулся с таким необычным и сложным окончанием учебного года и последним звонком. Торжественные линейки сегодня проходили не в школе, а в режиме онлайн. Однако выпускные вечера у них все же состоятся.

- Мы вас хотим видеть радостными, счастливыми, красивыми и выпускной бал будет обязательно, - заверил ребят Сергей Цивилев. - Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер — это большое событие, которое бывает один раз в жизни. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов.

Однако прежде, чем состоятся выпускные балы, ребятам нужно сдать выпускные экзамены. А ведь последние месяцы занятия проходили в режиме онлайн – и это было непросто как ученикам, так и учителям.

- Я желаю вам удачной подготовки и успехов на экзаменах. Но хочу напомнить: успех зависит от вашей целеустремленности, от вашего желания, от вашей силы воли. Мы всегда будем рядом с вами и будем помогать. Будьте внимательны, все получится! – пожелал сегодняшним выпускникам Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/780993" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев поздравил выпускников с Последним звонком.Видео: пресс-служба АПК

ИСТОЧНИК KP.RU