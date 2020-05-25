«Мы ходим видеть вас счастливыми!»: Сергей Цивилев поздравил выпускников с Последним звонком
Сергей Цивилев поздравил выпускников Кузбасса с окончанием учебного года и последним звонком, который прозвенел для них сегодня.
Губернатор отметил, что сегодняшние выпускники – первый, кто столкнулся с таким необычным и сложным окончанием учебного года и последним звонком. Торжественные линейки сегодня проходили не в школе, а в режиме онлайн. Однако выпускные вечера у них все же состоятся.
- Мы вас хотим видеть радостными, счастливыми, красивыми и выпускной бал будет обязательно, - заверил ребят Сергей Цивилев. - Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер — это большое событие, которое бывает один раз в жизни. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов.
Однако прежде, чем состоятся выпускные балы, ребятам нужно сдать выпускные экзамены. А ведь последние месяцы занятия проходили в режиме онлайн – и это было непросто как ученикам, так и учителям.
- Я желаю вам удачной подготовки и успехов на экзаменах. Но хочу напомнить: успех зависит от вашей целеустремленности, от вашего желания, от вашей силы воли. Мы всегда будем рядом с вами и будем помогать. Будьте внимательны, все получится! – пожелал сегодняшним выпускникам Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев поздравил выпускников с Последним звонком.Видео: пресс-служба АПК
ИСТОЧНИК KP.RU