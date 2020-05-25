25 Май 2020 2020-05-25T10:19:05+03:00

Детсадовцы из Кемерова запекают стекло и лепят из глины. ФОТО: страница в соцсетях Ильи Середюка

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Воспитанники одного из детских садов Кемерова стали лауреатами конкурса «Благодарность потомков» Русского музея Санкт-Петербурга. На конкурсе они представили свои работы в технике фьюзинг.

В детском саду №239 города Кемерова воспитанники немало времени посвящают творчеству. Здесь они занимаются гончарным делом и осваивают такое направление, как фьюзинг – техника спекания стекла в печи. К слову, это первый в городе детсад, где работают в этом направлении.

Детсадовцы из Кемерова запекают стекло и лепят из глины. ФОТО: страница в соцсетях Ильи Середюка

- Для этого было приобретено специальное оборудование и печь для обжига, отвечающая всем требованиям безопасности и адаптированная для использования детьми, - отметил глава города Илья Середюк. - Под чутким руководством опытного наставника малыши создают из стекла и керамики настоящую сказку: тематические поделки, фигурки сказочных персонажей, картины и даже витражи.

А в планах педагогов – создать декоративное панно в честь 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU