25 Май 2020 2020-05-25T10:44:29+03:00

За нарушение масочного режима в Кемерове сняли с линий 15 единиц транспорта. Фото: Администрация города Кемерово

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В Кемерове продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. В выходные за нарушения с линий маршрута было снято 15 единиц транспорта.

В субботу и воскресенье в областном центре был обследован 981 магазин и предприятие общепита, в ходе чего выявлено 75 нарушений. На этой неделе специалисты администрации города вместе с департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса.

-В минувшие субботу и воскресенье группа контроля МБУ «УЕЗТУ» проконтролировала соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Обследовано 150 единиц подвижного состава, - рассказали в пресс-службе администрации города.

В итоге за нарушение масочного режима водителями было снято с линии маршрута 15 единиц общественного транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU