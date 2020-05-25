За нарушение масочного режима в Кемерове сняли с линий 15 единиц транспорта
В Кемерове продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. В выходные за нарушения с линий маршрута было снято 15 единиц транспорта.
В субботу и воскресенье в областном центре был обследован 981 магазин и предприятие общепита, в ходе чего выявлено 75 нарушений. На этой неделе специалисты администрации города вместе с департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса.
-В минувшие субботу и воскресенье группа контроля МБУ «УЕЗТУ» проконтролировала соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Обследовано 150 единиц подвижного состава, - рассказали в пресс-службе администрации города.
В итоге за нарушение масочного режима водителями было снято с линии маршрута 15 единиц общественного транспорта
ИСТОЧНИК KP.RU
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