2020-05-25T12:21:36+03:00
Общество

Кузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублей

Мошенническую схему выявила Кемеровская таможня
Ирина АВТУШКО
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Кузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублейКузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кемеровская таможня раскрыла мошенническую схему, в результате которой одно из предприятий незаконно вывело за границу более 31 миллиона рублей.

Как выяснилось, участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в области, заключил четыре фиктивных контракта на покупку оборудования. Нерезидентами выступили организации из Китая. Общая сумма четырех сделок – более 31 миллиона рублей.

-Так, предметом контрактов стали части технологического оборудования, причем их предназначение оказалось не обозначено, а права и обязанности сторон прописаны формально. Алгоритм действий в случае срыва поставки вообще не был предусмотрен, - рассказали в пресс-службе Сибирской таможни.

В организации и ее руководителей возбуждены административные. Компании грозит штраф в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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