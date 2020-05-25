2020-05-25T12:58:32+03:00
Происшествия

Кузбассовец избил знакомого до смерти металлической трубой

При этом он уверял, что мужчина сам упал и ударился головой
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец избил знакомого до смерти металлической трубойКузбассовец избил знакомого до смерти металлической трубойФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Кузбасса избил знакомого до смерти металлической трубой. При этом злоумышленник уверял, что мужчина упал и ударился сам.

По версии следствия, в марте кемеровчанин вступил в драку со знакомым, с которым раньше вместе работал в РЭУ. Несколько раз он ударил мужчину металлической трубой по голове.

От полученных травм потерпевший потерял сознание, а обвиняемый позвонил сожительнице мужчины и сообщил, что мужчина упал и ударился головой. Когда она пришла в помещение слесарной, где все произошло, они вызвали скорую помощь.

-Потерпевшего госпитализировали. В медицинском учреждении 35-летний мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала черепно-мозговая травма, которая образовалась от нескольких воздействий твердого тупого предмета, образование травмы при падении исключено, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Со следствием задержанный не сотрудничает и вину не признает. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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