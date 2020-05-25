Погиб от ножа: стали известны подробности гибели бизнесмена из Кемерова

25 Май 2020 2020-05-25T13:46:48+03:00

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В минувшие выходные в Кемерове разыгралась трагедия. Здесь в результате бытового конфликта погиб пожилой мужчина.

В социальных сетях очевидцы сообщают о гибели известного в городе предпринимателя, связанного в одним из крупных торговых центров. От осведомленного источника стало известно, что мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений во время отдыха. За комментариями мы обратились в Следственное Управление СК РФ по Кемеровской области.

- Действительно, на выходных был такой случай: во время бытового конфликта пожилого мужчину несколько раз ударили ножом. От полученных ранений он скончался. Однако сейчас идет расследование, поэтому ни обстоятельства гибели мужчины, ни тем более какие бы то ни было данные о его личности мы сообщать не можем, - ответили на наш запрос в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU