2020-05-25T15:21:22+03:00
Общество

В Прокопьевске сотрудники ЧОП не дали 2-летней девочке выпасть из окна

Малышка осталась без присмотра взрослых
Мария КОЛОСОВА
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В Прокопьевске сотрудники ЧОПа не дали 2-летней девочке выпасть из окна. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Прокопьевске сотрудники ЧОПа не дали 2-летней девочке выпасть из окна. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Прокопьевске благодаря сотрудникам частного охранного предприятия удалось предотвратить трагедию. Если бы не их быстрая реакция, то двухлетняя девочка могла бы выпасть из окна.

Около 12.00 полицейским поступил сигнал о том, что в доме по улице Кирова, на подоконнике окна, стоит маленькая девочка. На место сразу же были направлены сотрудники ведомства.

Как раз в это же время по указанному адресу проезжал экипаж одной из частных охранных организаций города. Заметив ребенка, охранники остановились. Один остался внизу у дома, а второй с помощью соседей попал в квартиру, где находилась малышка, и снял ее с подоконника.

- Прибывшие полицейские выяснили, что 2-летняя девочка осталась дома с отцом, пока ее мать ушла на работу. Однако мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул, оставив дочь без присмотра, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении мужчины составлен административный протокол.

Врио начальника полиции Прокопьевска, подполковник полиции Александр Панин встретился с сотрудниками частной охранной организации Максимом Кирилловым и Александром Невским, которые предотвратили несчастный случай, и вручил им благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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