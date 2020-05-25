2020-05-25T14:21:41+03:00
Бизнес-новости Кемерова

За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 миллиардов рублей

Это выше показателя за аналогичный период прошлого года на 23 процента
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За четыре месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 520 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 23%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную. От качества проведения сезонных работ без преувеличения зависит продовольственная безопасность страны. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

За 4 месяца 2020 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонно-полевых работ 184 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По льготной ставке с начала 2020 года Банк предоставил аграриям более 114 млрд рублей, из них 45 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса.

Читайте далее в Бизнес-новостях.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
Поиски пропавшего 14-летнего подростка прекращены в Кузбассе
Сосновый бор в Кемерове снова открыт для посещений
В кузбасском заказнике выявили незаконную рубку хвойного леса
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 миллиардов рублей
В Прокопьевске сотрудники ЧОП не дали 2-летней девочке выпасть из окна
В Анжеро-Судженске опасное здание стало местом детских игр
Погиб от ножа: стали известны подробности гибели бизнесмена из Кемерова
Кузбассовец избил знакомого до смерти металлической трубой
Кузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублей
В Кузбассе расширили список мест, где нужно соблюдать масочный режим
За нарушение масочного режима в Кемерове сняли с линий 15 единиц транспорта
Детсадовцы из Кемерова запекают стекло и лепят из глины
«Мы хотим видеть вас счастливыми!»: Сергей Цивилев поздравил выпускников с последним звонком
РСХБ в Кузбассе выдал кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 140 млн рублей
Где в Кузбассе появились новые заболевшие коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 мая выросло на 13 человек