За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 миллиардов рублей

25 Май 2020 2020-05-25T14:21:41+03:00

Это выше показателя за аналогичный период прошлого года на 23 процента

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За четыре месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 520 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 23%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную. От качества проведения сезонных работ без преувеличения зависит продовольственная безопасность страны. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

За 4 месяца 2020 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонно-полевых работ 184 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По льготной ставке с начала 2020 года Банк предоставил аграриям более 114 млрд рублей, из них 45 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU