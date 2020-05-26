Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округе

26 Май 2020 2020-05-26T09:53:57+03:00

В регионе остается все меньше территорий, свободных от коронавируса

Изменить размер текста: A A

Первые случаи заболевания коронавирусом выявили в Яшкинском районе. Одновременно тесты на COVID-19 оказались положительными у трех человек.

Сразу три случая заболевания коронавирусом выявили в Яшкинском муниципальном округе. Ранее эта территория Кузбасса была свободной от инфекции.

Всего же за минувшие сутки в регионе выявлено 13 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших - в Новокузнецке: на этот город приходится четыре новых случая. В Кемерове и Яшкинском муниципальном округе - по три заболевших COVID-19. В Белове - два новых случая, а в Юрге - один. Всего на утро 26 мая в Кузбассе с середины марта тесты на COVID-19 оказались положительными у 444 человек. 158 из них вылечились от коронавируса, а 279 продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона.

Кроме того, 8824 человека находятся на домашней 14-дневной изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

ИСТОЧНИК KP.RU