2020-05-26T09:53:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округе

В регионе остается все меньше территорий, свободных от коронавируса
Екатерина РОМАНОВА
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Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округеПервые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первые случаи заболевания коронавирусом выявили в Яшкинском районе. Одновременно тесты на COVID-19 оказались положительными у трех человек.

Сразу три случая заболевания коронавирусом выявили в Яшкинском муниципальном округе. Ранее эта территория Кузбасса была свободной от инфекции.

Всего же за минувшие сутки в регионе выявлено 13 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших - в Новокузнецке: на этот город приходится четыре новых случая. В Кемерове и Яшкинском муниципальном округе - по три заболевших COVID-19. В Белове - два новых случая, а в Юрге - один. Всего на утро 26 мая в Кузбассе с середины марта тесты на COVID-19 оказались положительными у 444 человек. 158 из них вылечились от коронавируса, а 279 продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона.

Кроме того, 8824 человека находятся на домашней 14-дневной изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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