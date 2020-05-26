2020-05-26T10:41:28+03:00
Общество

Кузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной плате

Сергей Цивилев подписал новое распоряжение
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
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Кузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной платеКузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной платеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кузбасские предприниматели получат от правительства региона отсрочку по арендной плате и исполнению имущественных обязательств. Такое распоряжение в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне пандемии подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый документ был подписан главой региона 25 мая. В нем говорится, что индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, пострадавшие в результате распространения новой коронавирусной инфекции, могут получить отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимости, которая находится в государственной собственности Кузбасса.

«Отсрочка предоставляется с 16.03.2020 до дня окончания режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса до 01.10.2020»,- говорится в распоряжении. Долг по договору аренды можно будет вернуть региону с января 2021 по январь 2023 года.

Также распоряжение позволяет приостановить исполнение обязательств по договорам, заключенным с предприятиями малого и среднего бизнеса.

В документе отмечается: чтобы воспользоваться отсрочкой, арендаторы, чьи договоры аренды были подписаны не ранее 16 марта, должны обратиться с заявлением к арендодателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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