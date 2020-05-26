26 Май 2020 2020-05-26T11:13:52+03:00

О шквалистом ветре и граде предупреждает МЧС Кузбасса. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

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МЧС Кузбасса предупреждает жителей области о шквалистом ветре и граде. Погода испортится днем во вторник, 26 мая.

Как сообщает ведомство со ссылкой на синоптиков, днем 26 мая и ночью 27 мая на территории области ожидаются кратковременные дожди, днем местами сильные. В отдельных районах пройдут грозы и град. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 17-22 метра в секунду, местами усиление до 25 метров в секунду.

При этом жаркая погода в среду, 27 мая, сменится похолоданием.

- Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий, - отметили в ведомстве. - При возникновении нештатной ситуации звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU