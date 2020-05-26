2020-05-26T11:22:53+03:00
Происшествия

Кузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртного

Приятелю теперь придется провести семь лет в тюрьме
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртногоКузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртногоФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Трое приятелей устроили застолье. Увы, праздник завершился печально. Из-за одной бутылки спиртного произошло убийство.

Приятели из Таштагольского района в апреле 2019 года собрались дома у одного из них. Застолье шло своим чередом, и вот гости стали собираться домой. А когда они ушли, 45-летний хозяин дома обнаружил, что пропала бутылка спиртного. Он тут же понял, что бутылку прихватили с собой гости, и бросился их догонять. Один из приятелей заметил погоню и попросту убежал. А вот со вторым у хозяина дома состоялся серьезный разговор. Слова и доводы быстро закончились, и хозяин дома так сильно ударил своего 45-летнего гостя, что тот упал. Злоумышленник тут же обхватил его за шею и принялся душить. Вскоре приятель перестал подавать признаки жизни. Мужчина оттащил тело недавнего собутыльника к ограде одного из частных домов, забросал его досками и ушел домой.

Тело погибшего обнаружили местные жители. А вскоре следователи восстановили цепочку событий того вечера и задержали негостеприимного хозяина.

- Со следствием он сотрудничал, свой поступок оправдывал тем, что потерпевший похитил у него спиртное. По ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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