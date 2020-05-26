2020-05-26T13:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Стационары Кузбасса постепенно возобновляют плановую госпитализацию

Это будет сделано при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер
Мария КОЛОСОВА
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Стационары Кузбасса постепенно возобновляют плановую госпитализацию. Фото: Минздрав КузбассаСтационары Кузбасса постепенно возобновляют плановую госпитализацию. Фото: Минздрав Кузбасса
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Стационары Кузбасса начнут поэтапное возобновление плановой госпитализации. Сделать это смогут только те клиники, где будут строго соблюдаться меры предосторожности.

- Каждая медорганицация должна предоставить в минздрав Кузбасса письменное уведомление о том, что в учреждении созданы все условия для профилактики инфекции. Персонал и главный врач клиники будут нести личную ответственность за организацию и исполнение правил лечебного процесса в условиях пандемии, - отметил заместитель губернатора Алексей Цигельник.

В дневных стационарах и стационарах должны быть разделены плановые и экстренные потоки пациентов, обеспечена изоляция палатного блока от вспомогательных и диагностических функциональных подразделений. В палатах должно размещаться не более двух человек с интервалом госпитализации двое суток, в них проводиться манипуляции и организация питания. Медперсонал должен работать в средствах индивидуальной защиты, обеспечивать обработку рук и дезинфекцию в отделениях.

На этой неделе будет запущена плановая помощь, которая не превышает четырех дней и не требует искусственной вентиляции легких. Исключение сделали для пациентов, которым требуется реабилитация после инфарктов и инсультов - их будут госпитализировать на 18 дней.

При благоприятной ситуации через 10-14 дней начнется переход ко второму этапу - сроки госпитализации удлинятся, вернется плановая хирургическая помощь с применением ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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