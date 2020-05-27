Кузбассовец похитил рюкзак сыра

27 Май 2020 2020-05-27T03:43:12+03:00

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22-летний житель Гурьевска пошел по наклонной, и даже лишение свободы не исправило его. Он отсидел, вышел на свободу, а через две недели вновь стал фигурантом уголовного дела.

Представитель одного из сетевых магазинов город Белово обратился в полицию. Он рассказал, что некий молодой человек зашел в торговый зал, а потом вышел, не расплатившись за товар. Камеры наблюдения зафиксировали, как он буквально набивал свой рюкзак сырами. В общей сложности ущерб составил четыре тысячи рублей.

Благодаря записям с камер удалось установить личность подозреваемого и задержать его. 22-летний мужчина, уже сидевший за воровство и вышедший за пару недель до ограбления продуктового, уже успел продать похищенный сыр.

- Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU