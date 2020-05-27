15 тысяч человек стали жертвами укусов клещей в Кузбассе

27 Май 2020 2020-05-27T07:00:51+03:00

Это в два раза больше, чем год назад

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В два раза в Кузбассе выросло количество обратившихся за медицинской помощью после укуса клещей - в сравнении с тем же периодом год назад. Специалисты рассказали об опасности маленьких кровососущих.

В этом году клещи стали проявлять активность необычно рано, и виной тому - ранняя и жаркая весна. С началом тепла в больницы Кузбасса с жалобами на присасывание клещей обратились 14 870 человек. К слову, год назад на этот же период было в два раза меньше обращений - всего 7230! Среди обратившихся 3925 детей и подростков, а год назад их было лишь 1532 человека. За последнюю неделю число покусанных клещами составило 4360 человек, из которых 1130 - дети.

- При присасывании клещей в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы, - напоминают специалисты регионального Роспотребнадзора. - Вакцины существуют только от клещевого энцефалита и туляремии.

Чтобы предотвратить беду, специалисты рекомендуют выезжать на природу в те места, где проведена профессиональная обработка территории акарицидами. Также можно провести обработку своего дачного участка.

- Клещи располагаются на травянистой растительности, реже на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Стоит рядом пройти человеку или животному, как клещ прицепляется к коже, шерсти, одежде и ползет вверх, пока не найдет укромное место, чтобы присосаться к телу. У человека это чаще спина, подмышки, пах, - делают акцент специалисты Роспотребнадзора.

Чтобы избежать присасывания клещей, нужно одеваться таким образом, чтобы они не заползли под одежду. Не лишним будет и обработка одежды специальными химическими препаратами. Если же клещ все-таки присосался, нужно обратиться за помощью в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU