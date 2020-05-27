2020-05-27T07:13:52+03:00
Происшествия

Новокузнецкого повара отправили в колонию за призывы к терроризму

Запрещенные комментарии он публиковал в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
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Новокузнецкого повара отправили в колонию за призывы к терроризмуНовокузнецкого повара отправили в колонию за призывы к терроризмуФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Новокузнецке 26-летний повар одного из городских кафе осужден за призывы к терроризму и его публичное оправдание. Причастность молодого человека к этому выявили сотрудники ФСБ.

Как было установлено, новокузнечанин в обсуждении одной из статей на популярном городском паблике разместил комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов власти. В публичном доступе он высказывал мнение об уместности применения радикальных мер воздействия на действующую муниципальную власть, вплоть до организации взрывов в Новокузнецке.

Против молодого человека было возбуждено уголовное дело. 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на два с половиной года ему было запрещено размещать обращения и другие материалы в публичных сетях, включая интернет.

С таким решением житель Новокузнецка не согласился и подал апелляцию. Апелляционный военный суд снизил срок пребывания в колонии до одного года и девяти месяцев, однако запрет на размещение материалов в сетях оставил без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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