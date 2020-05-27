Новые случаи коронавируса выявлены в восьми городах и районах

27 Май 2020 2020-05-27T07:46:55+03:00

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На утро 27 мая стало известно еще о 18 случаях заболевания коронавирусом в Кузбассе. Они зафиксированы в восьми территориях.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Осинники - 4, Междуреченск - 4, Гурьевский МР - 3, Кемерово - 3, Анжеро-Судженск - 1, Березовский - 1, Новокузнецк - 1, Белово -1, - сообщает оперативный штаб области.

Кроме того, семь пациентов выздоровели - по двое в Новокузнецке, Кемерове и Белове и один в Юрге. Всего в Кузбассе 165 человек вылечились от коронавируса.

- Сейчас медицинскую помощь получают 290 пациентов с диагнозом COVID-19, - рассказали подробности в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9672 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU