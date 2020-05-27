Коронавирус впервые выявлен в Гурьевском районе и Березовском
На утро 27 мая стало известно, что еще в двух новых территориях выявлены случаи заболевания коронавирусом - в Гурьевском районе и Березовском. Всего же за минувшие сутки заболевание диагностировано у 18 человек.
По четыре человека заболели в Осинниках и Междуреченске, по трое - в Кемерове и Гурьевском районе, по одному - в Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Белове и Березовском.
Таким образом, с середины марта заболевание выявлено у 462 человек. Медицинскую помощь в стационарах сейчас получают 290 пациентов.
Территорий, где до сих пор не выявлены случаи заболевания коронавирусом, осталось четыре - это Тайга, Юргинский муниципальный округ, Яйский и Таштагольский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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