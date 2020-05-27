2020-05-27T09:23:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус впервые выявлен в Гурьевском районе и Березовском

В регионе остались всего четыре территории, свободные от инфекции
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус впервые выявлен в Гурьевском районе и БерезовскомКоронавирус впервые выявлен в Гурьевском районе и БерезовскомФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро 27 мая стало известно, что еще в двух новых территориях выявлены случаи заболевания коронавирусом - в Гурьевском районе и Березовском. Всего же за минувшие сутки заболевание диагностировано у 18 человек.

По четыре человека заболели в Осинниках и Междуреченске, по трое - в Кемерове и Гурьевском районе, по одному - в Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Белове и Березовском.

Таким образом, с середины марта заболевание выявлено у 462 человек. Медицинскую помощь в стационарах сейчас получают 290 пациентов.

Территорий, где до сих пор не выявлены случаи заболевания коронавирусом, осталось четыре - это Тайга, Юргинский муниципальный округ, Яйский и Таштагольский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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