2020-05-27T10:21:45+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал, когда в Кузбассе пройдет парад Победы

Дату глава региона озвучил на седьмом заседании парламента области
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев рассказал, когда в Кузбассе пройдет парад ПобедыСергей Цивилев рассказал, когда в Кузбассе пройдет парад ПобедыФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В парламенте Кузбасса в среду, 27 мая, прошло седьмое заседание, на котором губернатор Сергей Цивилев назвал дату проведения парада Победы.

- Президентом поставлена очень важная задача - провести 24 июня парад Победы, а 26 июля - шествие «Бессмертного полка», - сообщил глава региона. - 9 Мая у нас прошло в режиме онлайн, это получился очень трогательный, хороший, душевный праздник. - Но мы обещали всем - и жителям, и ветеранам, что парад у нас состоится.

В нем, кстати, по словам Сергея Цивилева, примут участие танки.

- У нас будет торжественное шествие с боевой техникой. Готовятся сейчас два танка. Один - Т-34, который сейчас стоит перед КМК. Дал поручение его снять, отремонтировать, с 72-го года стоит у КМК на пьедестале. Это танк, который в 1943 году был выпущен на КМК, который потерял два экипажа, прошел всю войну, - отметил губернатор.

Вышеуказанный танк будет участвовать в торжественном параде в Новокузнецке. Еще один боевой танк проедет по городу Кемерово.

Глава региона выразил уверенность, что с подготовкой к параду регион справится, несмотря на то, что это придется делать в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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