2020-05-27T11:53:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Междуреченске из-за коронавируса экстренно закрыли детский сад, магазин и гинекологию

Об этом сообщили в администрации города
Мария КОЛОСОВА
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В Междуреченске из-за коронавируса экстренно закрыли детский сад, магазин и гинекологиюВ Междуреченске из-за коронавируса экстренно закрыли детский сад, магазин и гинекологиюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Междуреченске из-за угрозы распространения коронавируса закрыли детский сад, магазин и отделение гинекологии. Об этом сообщает мэрия.

На утро 27 мая в городе были выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, итого их стало 23. Под наблюдением находятся 455 горожан. Сейчас оперштаб выявляет круг лиц, которые контактировали с заболевшими.

В связи с этим закрыт магазин техники на проспекте Коммунистическом, 38. Жителей, совершавших там покупки, просят следить за своим здоровьем и по возможности самоизолироваться дома.

- Приостановлена работа детского сада № 35 «Лесная сказка». Тест на коронавирус будет проведен у малышей, которые посещали дежурную группу, у воспитателей и обслуживающего персонала, - сообщают власти.

Временно прекратило работу и гинекологическое отделение Центральной городской больницы. Персонал и пациенты изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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