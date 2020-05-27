2020-05-27T11:29:45+03:00
Общество

Кемеровчанка открыла подпольное казино и приглашала друзей через СМС-рассылку

О незаконном бизнесе узнали полицейские
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчанка открыла подпольное казино и приглашала друзей через смс-рассылкуКемеровчанка открыла подпольное казино и приглашала друзей через смс-рассылкуФото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Кемерова организовала подпольное казино и приглашала туда друзей через смс-рассылку. О незаконном бизнесе узнали полицейские.

По версии следствия, весной прошлого года 32-летняя кемеровчанка решила открыть зал игровых автоматов, хотя Кузбасс не входит в игорную зону и это запрещено.

В Ленинском районе она арендовала помещение, оснастила его игровым оборудованием и начала проводить там азартные игры. При этом обвиняемая сама работала администратором, а клиентскую базу нарабатывала путем СМС-рассылок своим знакомым.

- О незаконной игорной деятельности стало известно сотрудникам полиции. В рамках оперативного мероприятия полицейскими в помещении проведены обыски, в ходе которых изъято 15 единиц оборудования. По результатам судебно-компьютерной экспертизы оно признано игровым, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Против женщины возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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