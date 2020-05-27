По стопам Раскольникова: в Кузбассе внучка зарубила 87-летнюю бабушку топором

27 Май 2020 2020-05-27T12:04:18+03:00

А потом попыталась покончить с собой

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В Кузбассе внучка зарубила топором свою 87-летнюю бабушку, а потом попыталась покончить с собой. Причиной ссоры между женщинами стал вопрос о работе.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 38-летняя жительница Кемеровского района пришла в гости к бабушке. Во время беседы 87-летняя пенсионерка вдруг поинтересовалась, почему та не устраивается на работу.

Женщины повздорили, и внучка несколько раз ударила бабушку обухом топора по голове. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте. Сама же злоумышленница отправилась в магазин, купила канцелярский нож и попыталась свести счеты с жизнью, порезав руку. Затем, впрочем, она все же добралась до больницы, где получила необходимую медицинскую помощь.

- К этому времени родственники уже обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти и вызвали следственно-оперативную группу. Злоумышленница была задержана в медицинском учреждении. По ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Против задержанной возбуждено уголовное дело. Проведенная экспертиза признала ее вменяемой. Окончательное решение по делу теперь предстоит вынести суду.

ИСТОЧНИК KP.RU