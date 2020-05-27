27 Май 2020 2020-05-27T14:18:09+03:00

В Кузбассе более 12,5 тысячи объектов рынка проверили на соблюдение масочного режима. Фото: Пресс-служба АПК

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В Кузбассе более 12,5 тысячи объектов рынка проверили на соблюдение масочного режима. Мониторинг ведется ежедневно.

Так, с за неделю с 18 по 26 мая сотрудники департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса проверили 692 объекта. Выписано 210 предупреждений, 191 из которых - по несоблюдению масочного режима. Также 19 объектов – это обувные магазины, отделы белья, предприятия общепита без летней веранды и другие - получили предписания о приостановке деятельности в связи с действующими ограничениями.

-Параллельно проверки провели специалисты муниципальных органов самоуправления. За этот период они проинспектировали 11 835 объектов потребительского рынка и обнаружили 730 нарушений в 10 муниципальных образованиях. В основном зафиксированы нарушения масочного режима, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В отношении всех, кому выданы уведомления, будут проведены дополнительные контрольные мероприятия вплоть до привлечения к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU