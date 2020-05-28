28 Май 2020 2020-05-28T05:58:04+03:00

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В Кузбассе пьяный альпинист похитил пять велосипедов. Владельцы, которые не увидели своих «железных коней» на привычных местах, обратились в полицию.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Стражи порядка узнали о похищении от жильцов одной из многоэтажек, а вскоре задержали и самого злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Киселевска, который был промышленным альпинистом.

- Задержанный пояснил, что ранее работал в компании, которая занимается обслуживанием многоквартирного дома, и после увольнения сохранил ключ от подвала. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он открыл дверь помещения и в течение ночи похитил велосипеды, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Часть похищенного он спрятал в кустах соседнего двора, а два велосипеда увез в Киселевск, решив оставить для личных нужд.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Часть похищенного полицейские вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU