28 Май 2020 2020-05-28T06:30:57+03:00

За взятку в 30 тысяч рублей кузбассовец заплатил штраф в 150 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

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Жителю города Прокопьевска пришлось выложить немалую сумму за то, что он оформил страховую пенсию в размере 10 тысяч рублей. За тем, чтобы он исполнил предписание, пришлось следить судебным приставам.

Прокопчанин решил оформить страховую пенсию в размере 10 тысяч рублей. Он обратился к должностному лицу и попросил выдать ему справку об инвалидности 3 группы. А чтобы отблагодарить за справку, мужчина дал взятку – 30 тысяч рублей.

Впрочем, нажиться на справке и пенсии мужчине не удалось, а вот убытки он потерпел серьезные. Прокопьевский районный суд признал мужчину виновным в даче взятки и мошенничестве при получении выплат.

- Ему назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере пятикратной суммы взятки – 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. – Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Гражданин выплатил штраф в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU