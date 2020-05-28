28 Май 2020 2020-05-28T12:20:11+03:00

И снова заморозки: в ночь на пятницу в Кузбассе ожидается -3 градуса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Кузбасс снова придут заморозки. Как сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 29 мая, по области ожидается до -3 градусов.

Согласно официальному прогнозу, в целом по области ночью будет +2… +7, но местами до -3. Днем воздух прогреется до +17… +22 градусов, по северным районам ожидается +11… +16. Будет дуть северо-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, но днем по северным районам небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

В Кемерове ночью 29 мая столбики термометров покажут +3… +5 градусов. Днем потеплеет до +18… +20. День пройдет преимущественно без осадков, утром местами дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU