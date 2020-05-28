В Новокузнецке вводятся ограничения на движение большегрузов
В Новокузнецке вводятся ограничения на движение большегрузов в летний период. Они вступят в силу на следующей неделе, сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города.
- При значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов с 1 июня по 31 августа 2020 года будет введен режим временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Новокузнецкого городского округа в летний период, - рассказали подробности в управлении.
Водителей фур предупреждают, что при введении летних ограничений движение разрешается с 21.00 до 9.00.
ИСТОЧНИК KP.RU