2020-05-28T13:56:28+03:00
Общество

В Новокузнецке вводятся ограничения на движение большегрузов

Они будут действовать с 1 июня
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке вводится ограничение на движение большегрузовВ Новокузнецке вводится ограничение на движение большегрузовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке вводятся ограничения на движение большегрузов в летний период. Они вступят в силу на следующей неделе, сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города.

- При значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов с 1 июня по 31 августа 2020 года будет введен режим временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Новокузнецкого городского округа в летний период, - рассказали подробности в управлении.

Водителей фур предупреждают, что при введении летних ограничений движение разрешается с 21.00 до 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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