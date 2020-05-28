28 Май 2020 2020-05-28T13:56:28+03:00

В Новокузнецке вводится ограничение на движение большегрузов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они будут действовать с 1 июня

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В Новокузнецке вводятся ограничения на движение большегрузов в летний период. Они вступят в силу на следующей неделе, сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города.

- При значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов с 1 июня по 31 августа 2020 года будет введен режим временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Новокузнецкого городского округа в летний период, - рассказали подробности в управлении.

Водителей фур предупреждают, что при введении летних ограничений движение разрешается с 21.00 до 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU