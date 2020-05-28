В Кемерове и Новокузнецке МФЦ начнут работать по выходным

28 Май 2020 2020-05-28T15:49:00+03:00

Прийти к специалистам можно будет по предварительной записи

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В Кемерове и Новокузнецке МФЦ «Мои документы» начинают работать в выходные дни. Попасть к специалистам можно будет по предварительной записи.

Планируется, что уже в ближайшие выходные многофункциональные центры этих двух городов смогут принять до 2,5 тысячи заявителей. Кроме того, во всех МФЦ области в будние дни рабочее время увеличится на два часа и будет длиться с 8.00 до 19.00.

- Чтобы все граждане смогли своевременно воспользоваться государственными и муниципальными услугами, мы приняли решение расширить график работы МФЦ на территории Кузбасса. Граждане, выбрав удобный для посещения день, обязательно должны предварительно записаться, а также не забыть с собой маску. Эти меры необходимо соблюдать, чтобы предотвратить распространение инфекции, - пояснил директор УМФЦ по Кемеровской области Сергей Прозоров.

Предварительно записаться можно на официальном сайте https://umfc42.ru/ и по номеру телефона: 8-800-250-63-33. Если по какой-то причине прийти не получается, то следует отменить предварительную запись, чтобы освободить это время для других посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU