2020-05-28T15:50:48+03:00
Общество

Кузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музей

Находка представляла угрозу для жизни
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музейКузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Кузбасса нашел на своем приусадебном участке боевой снаряд, но вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, принес свою находку в музей. Вместе с тем она представляла реальную угрозу для жизни.

- В инженерно-техническое отделение новокузнецкого ОМОН Росгвардии поступила информации, что в один из городских музеев местный житель принес в качестве экспоната предмет, схожий с боеприпасом. По предварительным данным, находку мужчина обнаружил во время фундаментных работ на своем приусадебном участке, - рассказали в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

Саперы ОМОН выехали на место и установили, что предмет предположительно является артиллерийским снарядом и может быть опасен. Его вывезли в безопасное место и уничтожили.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию. Нельзя переносить и перевозить их самостоятельно, так как неосторожное обращение может привести к взрыву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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