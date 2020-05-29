Сергей Цивилев рассказал о возможности открытия туристических комплексов

29 Май 2020 2020-05-29T07:21:10+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий 28 мая сообщил о ситуации с коронавирусом в области, в том числе о возможности открытия некоторых объектов. В их числе - туристические комплексы.

Как подчеркнул глава региона, экономика Кузбасса восстанавливается после ограничительных мер, а многие предприятия вообще не закрывались и работают на полную мощность, наращивая темпы. В числе таких - компании строительной отрасли. Сергей Цивилев отметил, что интенсивность строительства выросла на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Но даже небольшой процент закрытых предприятий существенно отражается на экономике, поэтому ограничительные меры постепенно снимаются исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

- Уже открыты магазины непродовольственных товаров в отдельно стоящих зданиях, разрешено гулять по паркам и скверам, кроме мест отдыха у воды, рестораны открыли летние веранды, где есть свежий воздух и вероятность заражения людей минимальна, - перечислил Сергей Цивилев.

Он добавил, что в больницах началось возвращение к оказанию плановой помощи, сейчас прорабатываются следующие этапы возвращения их к прежнему графику работы.

- Готовимся и к следующим шагам постепенного снятия ограничений. Уже проверили торгово-развлекательные центры на готовность к возобновлению работы, прорабатываем вопрос открытия некоторых туристических комплексов, - сказал губернатор Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU