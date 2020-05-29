В Кузбассе закрыли магазин из-за угрозы распространения коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T06:43:52+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений в магазине «Колокольчик» в Яшкинском районе. Для недопущения распространения коронавируса торговую точку временно закрыли.

Магазин, расположенный в Литвиново, на улице Октябрьской, 19а, не реализовал весь комплекс мероприятий по профилактике инфекции. В частности, не был обеспечен контроль температуры тела работников и учет выдачи медицинских масок, продавцы находились без перчаток из-за их элементарного отсутствия, на входе и внутри помещения не было дозатора с антисептиком, а на используемом дезинфицирующем средстве отсутствовала инструкция по его применению. Кроме того, у магазина не было документов, подтверждающих проведение уборки и дезинфекцию помещений, не обеспечивалась социальная дистанция между покупателями не менее 1,5 метра путем разметки.

Нарушения посчитали угрозой для здоровья людей, поэтому Роспотребнадзор составил в отношении предпринимателя протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете работы.

Суд, рассмотрев все документы, постановил закрыть магазин на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU