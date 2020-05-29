Ребенок проткнул глаз металлическим штырем во дворе дома в Кемерове

29 Май 2020 2020-05-29T07:03:16+03:00

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Пятилетний пебенок может лишиться не только зрения, но и глаза. Он получил тяжелую травму, играя во дворе дома.

Обычная детская игра во дворе одного из домов в Кемерове закончилась срочной госпитализацией и операцией. Пятилетний ребенок бежал по двору, неожиданно обо что-то споткнулся и упал - прямо на металлический штырь. Этот штырь проткнул глаз и повредил глазное яблоко. Малыша тут же доставили в областную больницу имени Беляева, обследовали и провели первую операцию. На тот момент врачам было важно сохранить глазное яблоко.

- Уже прошло успешно две операции, орган мы сохранили. Сейчас наша задача сделать все, чтобы не началось воспаление и не появился риск инфекционных заболеваний глаза, - прокомментировала заведующая детским хирургическим отделением Татьяна Янченко.

В будущем врачам предстоит сделать еще несколько операций. Не исключено, что это позволит частично сохранить зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU