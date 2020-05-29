Кемерово стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T08:32:08+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 13 человек. Больше половины из них - кемеровчане.

Утром 29 мая оперативный штаб разместил актуальную статистику по заболевшим и вылечившимся от коронавируса в Кузбассе. Как оказалось, за минувшие сутки у 13 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19, тесты показали отрицательный результат и их выписали из больниц.

Однако за это же время ровно столько же - 13 человек - попали в инфекционные стационары с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Больше всего заболевших выявили в Кемерове - семь человек. По одному новому случаю заболевания в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Новокузнецке, Осинниках и Кемеровском муниципальном округе.

В общей сложности на утро 29 мая в больницах региона находятся 292 человека с COVID-19. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU