2020-05-29T08:32:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемерово стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом

Всего в Кузбассе 13 новых заболевших
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кемерове выявили семь новых случаев COVID-19В Кемерове выявили семь новых случаев COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 13 человек. Больше половины из них - кемеровчане.

Утром 29 мая оперативный штаб разместил актуальную статистику по заболевшим и вылечившимся от коронавируса в Кузбассе. Как оказалось, за минувшие сутки у 13 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19, тесты показали отрицательный результат и их выписали из больниц.

Однако за это же время ровно столько же - 13 человек - попали в инфекционные стационары с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Больше всего заболевших выявили в Кемерове - семь человек. По одному новому случаю заболевания в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Новокузнецке, Осинниках и Кемеровском муниципальном округе.

В общей сложности на утро 29 мая в больницах региона находятся 292 человека с COVID-19. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 мая
Кемерово стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 29 мая достигло 495 человек
Ребенок проткнул глаз металлическим штырем во дворе дома в Кемерове
Экс-глава ГИБДД Кузбасса выходит по условно-досрочному освобождению
В Кузбассе закрыли магазин из-за угрозы распространения коронавируса
Кассир похитила в кузбасском банке 2 миллиона рублей для подруги
Сергей Цивилев рассказал о возможности открытия туристических комплексов
Кузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музей
В Кемерове и Новокузнецке МФЦ начнут работать по выходным
В Новокузнецке вводятся ограничения на движение большегрузов
Кузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль
Кемеровчанин проверял подругу на верность с помощью флешки и попал под суд
И снова заморозки: в ночь на пятницу в Кузбассе ожидается -3 градуса
В пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС
В Прокопьевске ребенку-инвалиду возместили расходы на лечение после вмешательства прокурора
С 1 июля в Кузбассе введут налог на самозанятых
В Кемерове экстренно прооперировали мужчину с проволокой в глазу
За сутки от коронавируса в Кузбассе вылечились 18 человек
В каких городах выявлены новые 20 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе
Еще у 20 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирус
Прокурор встретился с жителями разрушенной ураганом кузбасской деревни
За взятку в 30 тысяч рублей кузбассовец заплатил штраф в 150 тысяч
Четыре детсада и поликлинику закрыли из-за медработника с коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе пьяный альпинист похитил пять велосипедов
Агафья Лыкова молится о заболевших коронавирусом в Кузбассе
Оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе более 12,5 тысячи объектов рынка проверили на соблюдение масочного режима
Во время урагана из кемеровской квартиры сдуло попугая