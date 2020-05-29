2020-05-29T11:47:10+03:00
Происшествия

Поиски 15-летней школьницы прекращены в Кузбассе

Ребенка не могли найти два дня
Екатерина РОМАНОВА
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Поиски 15-летней школьницы прекращены в КузбассеПоиски 15-летней школьницы прекращены в КузбассеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В течение двух дней в Кузбассе разыскивали 15-летнюю школьницу. 29 мая стало известно о прекращении поисков.

О том, что в Прокопьевске пропала 15-летняя школьница, родные девочки сообщили 27 мая. Они рассказали сотрудникам полиции, что она ушла на прогулку и не вернулась домой в условленный срок. На связь девочка не выходила, и родные попытались отыскать ее самостоятельно. Но в конце концов обратились в полицию.

Тут же за дело взялись сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, патрульные наряды. Стражи порядка проверили дворы и улицы, побеседовали с одноклассниками и друзьями школьницы, обследовали все места, где она могла бы быть.

- В результате сотрудники уголовного розыска обнаружили несовершеннолетнюю на одной из улиц города. Все это время она гуляла, а ночь провела в подъезде. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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