2020-05-29T12:42:30+03:00
Общество

Жильцам аварийного дома из Ленинска-Кузнецкого дадут квартиры до сентября 2020 года

Это произойдет на полтора года раньше намеченных сроков
Екатерина РОМАНОВА
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Жильцов аварийного дома из Ленинска-Кузнецкого дадут квартиры до сентября 2020 года. ФОТО: пресс-служба администрации правительства КузбассаЖильцов аварийного дома из Ленинска-Кузнецкого дадут квартиры до сентября 2020 года. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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В течение трех ближайших месяцев жители аварийного многоквартирного жилого дома в Ленинске-Кузнецком получат новое жилье. Это случится на полтора года раньше намеченных сроков.

Поручение в самые кратчайшие сроки завершить расселение жильцов дома по улице Шилина, 9 дал Сергей Цивилев. Пятиэтажка на 120 квартир находится в аварийном состоянии, и жить здесь небезопасно. Муниципалитет планировал завершить расселение к концу 2021 - началу 2022 года, однако такие сроки, по мнению губернатора, недопустимы. В ближайшее время все жильцы получат компенсации за квартиры, также им помогут найти и приобрести новое жилье.

Сергей Цивилев встретился с жильцами аварийного дома. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сергей Цивилев встретился с жильцами аварийного дома. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- Необходимые средства в бюджете города есть, большинство жильцов подготовили требуемые пакеты документов, некоторые уже получили компенсации. Есть все условия, чтобы закончить этот процесс в течение месяца, до конца июня. Нужно до 1 сентября переселить всех жильцов, а после этого - снести аварийный дом. Вопрос принципиальный, речь идет о безопасности людей, - сказал Сергей Цивилев в ходе общения с жителями аварийного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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