Сергей Цивилев вечером в пятницу обратится к жителям Кузбасса

29 Май 2020 2020-05-29T13:25:59+03:00

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Вечером в пятницу, 29 мая, Сергей Цивилев обратится к жителям Кузбасса с важным сообщением.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, вечером в пятницу, 29 мая, Сергей Цивилев обратится к жителям Кузбасса. Обращение можно будет увидеть и услышать сразу на нескольких ресурсах. Так, в 21.00 оно будет опубликовано в социальных сетях губернатора. Кроме того, на 21.00 намечен эфир на телеканалах «Кузбасс 1 HD» и «Россия 1».

Услышать обращение можно будет в эфире радио «Кузбасс FM» в 21.00 и на «Радио России» в 21.45. Кроме того, самые важные моменты обращения губернатора будут опубликованы на сайте «Комсомольская правда» - Кемерово»

ИСТОЧНИК KP.RU