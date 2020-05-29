Сергей Цивилев вечером в пятницу обратится к жителям Кузбасса
Вечером в пятницу, 29 мая, Сергей Цивилев обратится к жителям Кузбасса с важным сообщением.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, вечером в пятницу, 29 мая, Сергей Цивилев обратится к жителям Кузбасса. Обращение можно будет увидеть и услышать сразу на нескольких ресурсах. Так, в 21.00 оно будет опубликовано в социальных сетях губернатора. Кроме того, на 21.00 намечен эфир на телеканалах «Кузбасс 1 HD» и «Россия 1».
Услышать обращение можно будет в эфире радио «Кузбасс FM» в 21.00 и на «Радио России» в 21.45. Кроме того, самые важные моменты обращения губернатора будут опубликованы на сайте «Комсомольская правда» - Кемерово»
ИСТОЧНИК KP.RU