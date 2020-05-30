Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонт
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общедомового имущества не будет подниматься в течение еще некоторого времени. Такое постановление подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Согласно поправкам к постановлению об установлении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, в ближайшее время плата повышаться не будет.
« Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме: с 01.01.2021 в размере 7,69 рубля; с 01.01.2022 в размере 8,45 рубля; с 01.01.2023 в размере 9,29 рубля», - так говорится в постановлении, которое подписал Сергей Цивилев 29 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU