2020-05-30T06:54:26+03:00
Общество

Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонт

Мораторий на повышение минимальной платы на капремонт продлен
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонтКогда в Кузбассе вырастут взносы на капремонтФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общедомового имущества не будет подниматься в течение еще некоторого времени. Такое постановление подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно поправкам к постановлению об установлении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, в ближайшее время плата повышаться не будет.

« Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме: с 01.01.2021 в размере 7,69 рубля; с 01.01.2022 в размере 8,45 рубля; с 01.01.2023 в размере 9,29 рубля», - так говорится в постановлении, которое подписал Сергей Цивилев 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемерово стал городом с наибольшим числом заболевших коронавирусом за сутки
Сразу 26 человек вылечились от Коронавируса в Кузбассе на 30 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человек
Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонт
Кемеровчанка сорвала спецоперацию по поимке мошенников
Трое кузбассовцев за пять месяцев продали наркотиков на пять миллионов рублей
84-летняя женщина пропала в кузбасском лесу
В 205 кузбасских школах установят новые системы контроля доступа
Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Где кузбассовцы смогут отдохнуть летом
Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня
В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры
Торговые центры Кузбасса готовятся к открытию
Сергей Цивилев вечером в пятницу обратится к жителям Кузбасса
АЦкий холод от Арктического Циклона: кто виноват в похолодании в Кузбассе
Жильцам аварийного дома из Ленинска-Кузнецкого дадут квартиры до сентября 2020 года
Поиски 15-летней школьницы прекращены в Кузбассе
В каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 мая
Кемерово стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 29 мая достигло 495 человек
Ребенок проткнул глаз металлическим штырем во дворе дома в Кемерове
Экс-глава ГИБДД Кузбасса выходит по условно-досрочному освобождению
В Кузбассе закрыли магазин из-за угрозы распространения коронавируса
Кассир похитила в кузбасском банке 2 миллиона рублей для подруги
Сергей Цивилев рассказал о возможности открытия туристических комплексов
Кузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музей