30 Май 2020 2020-05-30T06:54:26+03:00

Когда в Кузбассе вырастут взносы на капремонт Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общедомового имущества не будет подниматься в течение еще некоторого времени. Такое постановление подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно поправкам к постановлению об установлении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, в ближайшее время плата повышаться не будет.

« Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме: с 01.01.2021 в размере 7,69 рубля; с 01.01.2022 в размере 8,45 рубля; с 01.01.2023 в размере 9,29 рубля», - так говорится в постановлении, которое подписал Сергей Цивилев 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU